Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: Кремлю становится все сложнее изолировать российское общество от последствий войны

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 08:58

По мнению британской разведки, более активное привлечение региональных чиновников в систему нацбезопасности России направлено на то, чтобы отвлечь внимание критики общественности от центрального руководства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка обращает внимание, что 24 октября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России.

Реклама:

Это последовало за указом президента России Владимира Путина, который ввел новый режим уровней боевой готовности.

"Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины" - говорится в обзоре.

По мнению разведки, более активное привлечение региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от национального руководства.

ВИДЕО ДНЯ

"Кремль применял подобный подход во время кризиса COVID-19. Однако, вероятно, Кремлю будет сложнее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", - говорится в обзоре.

Напомним, британская разведка с июня насчитала по меньшей мере шесть актов саботажа на российской железной дороге и прогнозирует, что со временем российское руководство все больше будет беспокоиться по этому поводу.

Темы: войнаРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ
Оккупанты заявляют, что сбили над Брянском 3 дрона
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: