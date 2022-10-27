Британская разведка: Кремлю становится все сложнее изолировать российское общество от последствий войны

По мнению британской разведки, более активное привлечение региональных чиновников в систему нацбезопасности России направлено на то, чтобы отвлечь внимание критики общественности от центрального руководства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка обращает внимание, что 24 октября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России.

Это последовало за указом президента России Владимира Путина, который ввел новый режим уровней боевой готовности.

"Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины" - говорится в обзоре.

По мнению разведки, более активное привлечение региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от национального руководства.

"Кремль применял подобный подход во время кризиса COVID-19. Однако, вероятно, Кремлю будет сложнее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", - говорится в обзоре.

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Напомним, британская разведка с июня насчитала по меньшей мере шесть актов саботажа на российской железной дороге и прогнозирует, что со временем российское руководство все больше будет беспокоиться по этому поводу.