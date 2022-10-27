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В СБУ розповіли, як шляхом "просіювання" знаходять навідників на енергетичні об’єкти

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 жовтня 2022, 10:53
В СБУ розповіли, як шляхом просіювання знаходять навідників на енергетичні об’єкти
Ілюстративне фото СБУ

В.о. голови СБУ Василь Малюк розкрив деталі, як Служба безпеки знаходить російських посібників на енергетичних об’єктах.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Малюка: "Береться конкретна локація, заходять сили Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії та шляхом такого поетапного "просіювання" ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. Як правило, знаходяться і ті, хто вже реально працює на нього".

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Деталі: Як приклад, Малюк розповів про затримання співробітника ТЕС, який займався нібито ремонтом, хоча насправді передавав загарбникам координати енергетичних об'єктів, а також повідомляв їх про результати обстрілів.

Він також додав, що докази обстрілів енергетичних об’єктів будуть долучені до кримінальних проваджень, які слухатимуть в міжнародних судах.

Що було раніше: 24 жовтня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики України, з них 51 – у жовтні.

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Теми: СБУенергетикавійнаУкраїна
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