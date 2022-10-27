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В СБУ рассказали, как путем "просеивания" находят наводчиков на энергетические объекты

Станислав ПогориловЧетверг, 27 октября 2022, 10:53
Иллюстративное фото СБУ

И.о. председателя СБУ Василий Малюк раскрыл детали, как Служба безопасности находит российских пособников на энергетических объектах.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Малюка: "Берется конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и путем такого поэтапного "просеивания" мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находятся и те, кто уже реально работает на него".

Детали: В качестве примера Малюк рассказал о задержании сотрудника ТЭС, который занимался якобы ремонтом, хотя на самом деле передавал захватчикам координаты энергетических объектов, а также сообщал им о результатах обстрелов.

Он также добавил, что доказательства обстрелов энергетических объектов будут приобщены к уголовным производствам, которые будут слушать в международных судах.

Что предшествовало: 24 октября енеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре.

Темы: СБУэнергетикавойнаУкраина
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