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В РФ пригрозили збивати комерційні західні супутники, які використовують для допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 11:11
Getty Images

Представник Міністерства закордонних справ Росії Константін Воронцов заявив, що Росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні. 

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить російське ТАСС.

Воронцов є заступником директора департаменту з нерозповсюдження й контролю озброєння МЗС РФ, його заява пролунала на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН. 

Він назвав "небезпечною тенденцією" використання США та іншими країнами Заходу "компонентів цивільної інфраструктури у космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах …. що особливо проявилося під час подій в Україні".

"Квазіцивільна інфраструктура може стати законною ціллю для удару у відповідь. Через дії Заходу виникають невиправдані ризики для мирної діяльності у космосі та численних соціально-економічних процесів на землі, від яких залежить добробут людей, передусім у країнах що розвиваються", - заявив Воронцов.  

Як відомо, для України надзвичайно важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX. 

Крім того, на зібрані українцями кошти - які початково збирали на придбання трьох "Байрактарів" - купили доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Росія випробувала у космосі протисупутникову зброю, створивши уламками загрозу для МКС.

Теми: РосіяЗахідкосмос
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