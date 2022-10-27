В РФ пригрозили сбивать коммерческие западные спутники, используемые для помощи Украине
Представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.
Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит российское ТАСС.
Воронцов является заместителем директора департамента по нераспространению и контролю вооружения МИД РФ, его заявление прозвучало на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.
Он назвал "опасной тенденцией" использование США и другими странами Запада "компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах... что особенно проявилось во время событий в Украине".
"Квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара. Из-за действий Запада возникают неоправданные риски для мирной деятельности в космосе и многочисленных социально-экономических процессов на земле, от которых зависит благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах", - заявил Воронцов.
Как известно, для Украины чрезвычайно важную роль играет система спутниковой связи Starlink от компании SpaceX.
Кроме того, на собранные украинцами средства - которые изначально собирали на приобретение трех "Байрактаров" - купили доступ к информации из группировки спутников финской компании ICEYE более чем на год, а также полный доступ к одному из спутников до окончания срока его функциональности на орбите.