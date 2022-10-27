Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ пригрозили сбивать коммерческие западные спутники, используемые для помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 11:11
Getty Images

Представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне. 

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит российское ТАСС.

Воронцов является заместителем директора департамента по нераспространению и контролю вооружения МИД РФ, его заявление прозвучало на заседании первого комитета Генассамблеи ООН. 

Он назвал "опасной тенденцией" использование США и другими странами Запада "компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах... что особенно проявилось во время событий в Украине".

"Квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара. Из-за действий Запада возникают неоправданные риски для мирной деятельности в космосе и многочисленных социально-экономических процессов на земле, от которых зависит благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах", - заявил Воронцов.  

Как известно, для Украины чрезвычайно важную роль играет система спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. 

Кроме того, на собранные украинцами средства - которые изначально собирали на приобретение трех "Байрактаров" - купили доступ к информации из группировки спутников финской компании ICEYE более чем на год, а также полный доступ к одному из спутников до окончания срока его функциональности на орбите.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияЗападкосмос
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ

Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией

Путин сказал, что российские потери в десять раз меньше чем у Украины

США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом

Все новости...
Росcия
В Кремле заявили, что посланий Зеленскому не было, а президент Гвинеи-Бисау сам "изъявил желание"
Медведев обещает отомстить за "страдания" россиян не только на поле боя
Российская "омбудсменка" забрала себе похищенного в Мариуполе ребенка
Последние новости
03:45
Илон Маск возглавил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру - СМИ
03:38
Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия
02:41
Авиация 16 раз ударила по районам сосредоточения врага – оперативное командование
02:20
США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ
01:56
Сумщина: россияне выпускали снаряды и мины по общинам, били из АГС
01:32
Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
00:58
МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине
00:27
Зеленский: Нацизм приходит в новой маске, но с той же целью
00:16
Силы ПВО сбили 23 из 30 "шахедов" за два дня – Зеленский
23:52
Американский астронавт стал амбассадором UNITED24, будет собирать на "скорые"
Все новости...