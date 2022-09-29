Резніков розповів, як "народний супутник" уже допоміг на полі бою

Супутники компанії ICEYE, один із яких на пожертви українців придбав для армії Фонд Сергія Притули, лише за перші два дні роботи допомогли виявити понад 60 одиниць бойової техніки російської армії.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook

Деталі: Резніков провів "робочу зустріч" із волонтером Сергієм Притулою за участі представників Міністерства оборони та Головного управління розвідки Міноборони.

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Серед іншого, вони обговорили практичні результати безпрецедентного проєкту, який було реалізовано влітку, та ідеї для нових проєктів.

Пряма мова: "Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угруповання супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність.

Коли у червні Міноборони запропонувало скерувати кошти, зібрані для придбання "байрактарів", на посилення засобів космічної розвідки, ми очікували якісного підвищення спроможностей наших військ. Наразі усі наші очікування повністю справдилися".

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Деталі: Резніков зазначив, що Сили оборони України, насамперед – бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE.

Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

Пряма мова: "Зі зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR).

Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині.

Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками. Але головне – це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні".

Деталі: Резніков перелічив, які переваги надають супутники ICEYE:

Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує здатність виявляти та завдавати ураження окупантам. Супутники з технологією SAR особливо актуальні восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці, день чи ніч. Українські військові самі визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході. Відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

Резніков подякував усім, хто долучився до фінансування цієї ініціативи, команді Фонду Сергія Притули – за її втілення, підприємцю Максиму Полякову – за "дуже важливе сприяння".

На зустрічі також обговорювали інші потреби української армії, щоб скоординувати дії на найближчі місяці.

За словами Резнікова, "є кілька цікавих ідей, які мають потенціал стати народними проєктами".

Сергій Притула підсумував, що "народний супутник" окупився за 2 дні.

Передісторія: