США прискорили розміщення ядерних бомб в Європі через загрозу з боку РФ – Politico

США вирішили прискорити розміщення модернізованих тактичних бомб B61-12 в Європі, за деякими даними, на тлі загрози з боку Росії.

Джерело: Politico з посиланням на дипломатичну телеграму та двох співбесідників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Прибуття модернізованої гравітаційної бомби повітряного базування B61-12, раніше заплановане на весну 2023 року, перенесли на грудень цього року. Politico стверджує, що про це повідомили американські офіційні особи союзникам НАТО під час закритої зустрічі в Брюсселі цього місяця. Двоє людей, знайомих з цим питанням, також підтвердили виданню прискорення термінів.

За інформацією Politico,заміна старої зброї на новішу версію на складах в Європі для потенційного використання американськими і союзними бомбардувальниками і винищувачами, відбувається на тлі посилення напруженості через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні і зростаючого занепокоєння тим, що Захід повинен робити більше для того, щоб стримати Москву.

Як стверджує Politico, дипломатична телеграма раніше не оприлюднювалася і була написана для розповсюдження у Пентагоні і Державному департаменті, щоб дати чиновникам короткий виклад обговорення між міністрами оборони на зустрічі НАТО. Також у документі йдеться, що під час зустрічей 15 союзників НАТО висловили занепокоєння тим, що альянс "не повинен піддаватися на ядерний шантаж Путіна".

Водночас речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер в коментарі заявив, що модернізація зброї не пов’язана з війною Росії проти України: "хоча ми не збираємося обговорювати деталі нашого ядерного арсеналу, модернізація ядерної зброї США B61 триває вже багато років, і плани безпечної та відповідальної заміни старої зброї на модернізовані версії B61-12 є частиною давно спланованих і запланованих зусиль з модернізації. Вона жодним чином не пов'язана з поточними подіями в Україні і жодним чином не була прискорена".

Видання припускає, що такий крок також може бути спрямований на європейських союзників США, які відчувають себе вразливими перед загрозою з боку РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: B61 – це ядерні бомби, розроблені на початку 1960-х років і вперше продемонстровані під час підземних ядерних випробувань в Неваді. Протягом десятиліть було розроблено десяток версій, більшість з яких були зняті з озброєння.

Нова версія розроблена таким чином, що американські і союзницькі бомбардувальники і винищувачі (бомбардувальники B-2 і B-21 і винищувачі F-15, F-16, F-35 і "Торнадо") змогли нести цю зброю.

Сама боєголовка є однією з найбільш універсальних в американському арсеналі, оскільки її вибухова потужність може бути збільшена або зменшена в залежності від цілей.