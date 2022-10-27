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США ускорили размещение ядерных бомб в Европе из-за угрозы со стороны РФ – Politico

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 октября 2022, 11:18
США ускорили размещение ядерных бомб в Европе из-за угрозы со стороны РФ – Politico
Прототип бомби B61-12 Фото: ПС США

США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, по некоторым данным, на фоне угрозы со стороны России. 

Источник: Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и двух собеседников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Прибытие модернизированной гравитационной бомбы воздушного базирования B61-12, ранее запланированное на весну 2023 года, перенесли на декабрь этого года. Politico утверждает, что об этом сообщили американские официальные лица союзникам НАТО во время закрытой встречи в Брюсселе в этом месяце. Два человека, знакомых с этим вопросом, также подтвердили изданию ускорение сроков.

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По информации Politico, замена старого оружия на более новую версию на складах в Европе для потенциального использования американскими и союзными бомбардировщиками и истребителями, происходит на фоне усиления напряженности из-за угроз России применить ядерное оружие в Украине и растущего беспокойства тем, что Запад должен делать больше для того, чтобы сдержать Москву.

Как утверждает Politico, дипломатическая телеграмма ранее не обнародовалась и была написана для распространения в Пентагоне и Государственном департаменте, чтобы дать чиновникам краткое изложение обсуждения между министрами обороны на встрече НАТО. Также в документе говорится, что во время встреч 15 союзников НАТО выразили обеспокоенность тем, что альянс "не должен поддаваться на ядерный шантаж Путина".

В то же время представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер в комментарии заявил, что модернизация оружия не связана с войной России против Украины: "хотя мы не собираемся обсуждать детали нашего ядерного арсенала, модернизация ядерного оружия США B61 продолжается уже много лет, и планы безопасной и ответственной замены старого оружия на модернизированные версии B61-12 является частью давно спланированных и запланированных усилий по модернизации. Она никоим образом не связана с текущими событиями в Украине и никоим образом не была ускорена".

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Издание предполагает, что такой шаг также может быть направлен на европейских союзников США, которые чувствуют себя уязвимыми перед угрозой со стороны РФ.

Справка: B61 – это ядерная бомба, разработанная в начале 1960-х годов и впервые продемонстрированная во время подземных ядерных испытаний в Неваде. В течение десятилетий было разработано десяток версий, большинство из которых были сняты с вооружения.

Новая версия разработана таким образом, чтобы американские и союзнические бомбардировщики и истребители (бомбардировщики B-2 и B-21 и истребители F-15, F-16, F-35 и "Торнадо") смогли нести эт оружие.

Сама боеголовка является одной из самых универсальных в американском арсенале, поскольку ее взрывная мощность может быть увеличена или уменьшена в зависимости от целей.

Темы: СШАядерное оружиеробота
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