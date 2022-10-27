"Бавовна" в окупованому Шахтарську: знищені 12 цистерн з пальним

Вибух, який пролунав в окупованому Шахтарську Донецької області увечері 26 жовтня, знищив 12 російських залізничних цистерн з пальним.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Шахтарськ Донецька область. Наслідки бавовняного паління на залізниці. Як можна побачити, не лише 12 залізничних цистерн з паливом в мінус. Ще ретельно приховані вантажні вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту. Впевнений мінус в окупантів, плюс в нас".

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Деталі: Він оприлюднив відео з наслідками удару – на ньому видно пошкоджені колії, обгорілі і пробиті цистерни, з яких ще витікає рідина (ймовірно, пальне).

Шахтарськ, Донецька область. Наслідки вибуху поблизу залізничної станції 26 жовтня. Фото з Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка pic.twitter.com/Mqi9NaKfFr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2022

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