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"Бавовна" в окупованому Шахтарську: знищені 12 цистерн з пальним

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 11:24
Бавовна в окупованому Шахтарську: знищені 12 цистерн з пальним
Наслідки вибуху у Шахтарську. Скриншот з відео

Вибух, який пролунав в окупованому Шахтарську Донецької області увечері 26 жовтня, знищив 12 російських залізничних цистерн з пальним.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Шахтарськ Донецька область. Наслідки бавовняного паління на залізниці. Як можна побачити, не лише 12 залізничних цистерн з паливом в мінус. Ще ретельно приховані вантажні вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту. Впевнений мінус в окупантів, плюс в нас".

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Деталі: Він оприлюднив відео з наслідками удару – на ньому видно пошкоджені колії, обгорілі і пробиті цистерни, з яких ще витікає рідина (ймовірно, пальне).  

Передісторія:

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Теми: Донецька областьШахтарськвійнаокупація
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