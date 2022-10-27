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"Бавовна" в оккупированном Шахтерске: уничтожены 12 цистерн с горючим

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 11:24
Бавовна в оккупированном Шахтерске: уничтожены 12 цистерн с горючим
Последствия взрыва в Шахтерске. Скриншот из видео

Взрыв, который прогремел в оккупированном Шахтерске Донецкой области вечером 26 октября, уничтожил 12 российских железнодорожных цистерн с горючим.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Шахтерск Донецкая область. Последствия хлопкового курения на железной дороге. Как можно увидеть, не только 12 железнодорожных цистерн с топливом в минус. Еще тщательно скрытые грузовые вагоны, в которых перевозили что-то на нужды фронта. Уверенный минус у оккупантов, плюс у нас".

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Детали: Он обнародовал видео с последствиями удара – на нем видно поврежденные пути, обгоревшие и пробитые цистерны, из которых еще вытекает жидкость (вероятно, горючее). 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Около 21:30 26 октября после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково в оккупированном Шахтерске Донецкой области возник крупный пожар. Горели горюче-смазочные материалы.

 

Темы: Донецкая областьШахтерсквойнаоккупация
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