"Бавовна" в оккупированном Шахтерске: уничтожены 12 цистерн с горючим

Взрыв, который прогремел в оккупированном Шахтерске Донецкой области вечером 26 октября, уничтожил 12 российских железнодорожных цистерн с горючим.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Шахтерск Донецкая область. Последствия хлопкового курения на железной дороге. Как можно увидеть, не только 12 железнодорожных цистерн с топливом в минус. Еще тщательно скрытые грузовые вагоны, в которых перевозили что-то на нужды фронта. Уверенный минус у оккупантов, плюс у нас".

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Детали: Он обнародовал видео с последствиями удара – на нем видно поврежденные пути, обгоревшие и пробитые цистерны, из которых еще вытекает жидкость (вероятно, горючее).

Шахтарськ, Донецька область. Наслідки вибуху поблизу залізничної станції 26 жовтня. Фото з Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка pic.twitter.com/Mqi9NaKfFr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2022

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