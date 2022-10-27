Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бавовна" в оккупированном Шахтерске: уничтожены 12 цистерн с горючим

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 11:24
Последствия взрыва в Шахтерске. Скриншот из видео

Взрыв, который прогремел в оккупированном Шахтерске Донецкой области вечером 26 октября, уничтожил 12 российских железнодорожных цистерн с горючим.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Шахтерск Донецкая область. Последствия хлопкового курения на железной дороге. Как можно увидеть, не только 12 железнодорожных цистерн с топливом в минус. Еще тщательно скрытые грузовые вагоны, в которых перевозили что-то на нужды фронта. Уверенный минус у оккупантов, плюс у нас".

Детали: Он обнародовал видео с последствиями удара – на нем видно поврежденные пути, обгоревшие и пробитые цистерны, из которых еще вытекает жидкость (вероятно, горючее). 

Предыстория:

  • Около 21:30 26 октября после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково в оккупированном Шахтерске Донецкой области возник крупный пожар. Горели горюче-смазочные материалы.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьШахтерсквойнаоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ

Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией

Путин сказал, что российские потери в десять раз меньше чем у Украины

США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом

Все новости...
Донецкая область
Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть
Оккупанты прячутся в больницах, школах и бизнес-центрах Донецка, чтобы их было труднее достать защитникам
На деоккупированной Донетчине нашли тела мирных жителей – ОВА
Последние новости
04:44
ISW: Путин подтвердил неизменную цель – уничтожить украинское государство
03:45
Илон Маск возглавил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру - СМИ
03:38
Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия
02:41
Авиация 16 раз ударила по районам сосредоточения врага – оперативное командование
02:20
США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ
01:56
Сумщина: россияне выпускали снаряды и мины по общинам, били из АГС
01:32
Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
00:58
МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине
00:27
Зеленский: Нацизм приходит в новой маске, но с той же целью
00:16
Силы ПВО сбили 23 из 30 "шахедов" за два дня – Зеленский
Все новости...