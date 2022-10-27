По всій Україні 1,5 години тривали тривоги, в низці областей вже вдруге за ранок
Об 11:48 27 жовтня по всій материковій території України були оголошені повітряні тривоги, у Києві та низці областей сирени звучали вже вдруге за ранок.
Оновлено: О 13:16 почали скасовувати сигнали тривоги в Україні.
Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram
Деталі: Тривоги почали оголошувати з 11:48. Сирени звучать, коли є загроза ракетних ударів.
У цей час необхідно пройти в укриття.
Беларускі Гаюн повідомляє, що в цей часу у Білорусі почали злітали винищувачі у на напрямку півдня та південного сходу.
Зокрема:
- 11:40 Мачулищи – зліт МіГ-31К RF-92333 ПКС РФ, напрямок південь/південній схід,
- 11:57 Жлобін – проліт винищувача у напрямку півдня,
- 12:31 Барановичі – зліт винищувача,
- 12:38 Барановичі – зліт винищувача.
Станом на 13:29 тривога оголошена лише у Вознесенській територіальній громаді Миколаївської області.
Беларускі гаюн о 13:20 повідомив, що МіГ-31К RF-92333 ПКС РФ сів у Мачулищах о 13:20. Він пробув у повітрі приблизно 1,5 години. Запусків з нього не зафіксували.
Передісторія:
- З 22:00 до 24:00 год 26 жовтня росіяни випустили понад два десятки "Shahed-136". Збройні Сили України знищили 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.