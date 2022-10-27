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По всій Україні 1,5 години тривали тривоги, в низці областей вже вдруге за ранок

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 13:29
Карта тривог станом на 12:00. Скриншот з alerts.in.ua

Об 11:48 27 жовтня по всій материковій території України були оголошені повітряні тривоги, у Києві та низці областей сирени звучали вже вдруге за ранок.

Оновлено: О 13:16 почали скасовувати сигнали тривоги в Україні.  

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Тривоги почали оголошувати з 11:48. Сирени звучать, коли є загроза ракетних ударів.

У цей час необхідно пройти в укриття.

Беларускі Гаюн повідомляє, що в цей часу у Білорусі почали злітали винищувачі у на напрямку півдня та південного сходу.

Зокрема:

ВІДЕО ДНЯ
  • 11:40 Мачулищи – зліт МіГ-31К RF-92333 ПКС РФ, напрямок південь/південній схід,  
  • 11:57 Жлобін – проліт винищувача у напрямку півдня,
  • 12:31 Барановичі – зліт винищувача, 
  • 12:38 Барановичі – зліт винищувача.

Станом на 13:29 тривога оголошена лише у Вознесенській територіальній громаді Миколаївської області. 

 
скриншот з alerts.in.ua

Беларускі гаюн о 13:20 повідомив, що МіГ-31К RF-92333 ПКС РФ сів у Мачулищах о 13:20. Він пробув у повітрі приблизно 1,5 години. Запусків з нього не зафіксували.

Передісторія:

Теми: Українавійна
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