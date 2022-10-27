По всей Украине 1,5 часа звучали тревоги, в ряде областей уже второй раз за утро
В 11:48 27 октября по всей материковой территории Украины были объявлены воздушные тревоги, в Киеве и ряде областей сирены звучали второй раз за утро.
Обновлено: В 13:16 начали отменять сигналы тревоги в Украине.
Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram
Детали: Тревоги начали объявлять с 11:48. Сирены звучат, когда есть угроза ракетных ударов.
В это время необходимо пройти в укрытие.
Беларускі Гаюн сообщает, что в это время в Беларуси начали взлетали истребители в направлении юга и юго-востока.
В частности:
- 11:40 Мачулищи – взлет МиГ-31К RF-92333 ВКС РФ, направление юг/юго-восток,
- 11:57 Жлобин – пролет истребителя в направлении юга,
- 12:31 Барановичи – взлет истребителя,
- 12:38 Барановичи – взлет истребителя.
По состоянию на 13:29 тревога объявлена только в Вознесенской территориальной общине Николаевской области.
Беларускі гаюн в 13:20 сообщил, что МиГ-31К RF-92333 ВКС РФ сел в Мачулищах в 13:20. Он пробыл в воздухе около 1,5 часа. Запусков с него не зафиксировали.
Предыстория:
- С 22:00 по 24:00 26 октября россияне выпустили более двух десятков "Shahed-136". Вооруженные Силы Украины уничтожили 19 вражеских дронов и управляемую авиационную ракету Х-59.