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По всей Украине 1,5 часа звучали тревоги, в ряде областей уже второй раз за утро

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 13:29
По всей Украине 1,5 часа звучали тревоги, в ряде областей уже второй раз за утро
Карта тревог по состоянию на 12:00. Скриншот с alerts.in.ua

В 11:48 27 октября по всей материковой территории Украины были объявлены воздушные тревоги, в Киеве и ряде областей сирены звучали второй раз за утро.

Обновлено: В 13:16 начали отменять сигналы тревоги в Украине.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

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Детали: Тревоги начали объявлять с 11:48. Сирены звучат, когда есть угроза ракетных ударов.

В это время необходимо пройти в укрытие.

Беларускі Гаюн сообщает, что в это время в Беларуси начали взлетали истребители в направлении юга и юго-востока.

ВИДЕО ДНЯ

В частности:

  • 11:40 Мачулищи – взлет МиГ-31К RF-92333 ВКС РФ, направление юг/юго-восток, 
  • 11:57 Жлобин – пролет истребителя в направлении юга,
  • 12:31 Барановичи – взлет истребителя,
  • 12:38 Барановичи – взлет истребителя.

По состоянию на 13:29 тревога объявлена только в Вознесенской территориальной общине Николаевской области.   

 
скриншот из alerts.in.ua

Беларускі гаюн в 13:20 сообщил, что МиГ-31К RF-92333 ВКС РФ сел в Мачулищах в 13:20. Он пробыл в воздухе около 1,5 часа. Запусков с него не зафиксировали.

Предыстория: 

 

Темы: Украинавойна
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