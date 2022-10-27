По всей Украине 1,5 часа звучали тревоги, в ряде областей уже второй раз за утро

Карта тревог по состоянию на 12:00. Скриншот с alerts.in.ua

В 11:48 27 октября по всей материковой территории Украины были объявлены воздушные тревоги, в Киеве и ряде областей сирены звучали второй раз за утро.

Обновлено: В 13:16 начали отменять сигналы тревоги в Украине.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

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Детали: Тревоги начали объявлять с 11:48. Сирены звучат, когда есть угроза ракетных ударов.

В это время необходимо пройти в укрытие.

Беларускі Гаюн сообщает, что в это время в Беларуси начали взлетали истребители в направлении юга и юго-востока.

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В частности:

11:40 Мачулищи – взлет МиГ-31К RF-92333 ВКС РФ, направление юг/юго-восток,

11:57 Жлобин – пролет истребителя в направлении юга,

12:31 Барановичи – взлет истребителя,

12:38 Барановичи – взлет истребителя.

По состоянию на 13:29 тревога объявлена только в Вознесенской территориальной общине Николаевской области.

скриншот из alerts.in.ua

Беларускі гаюн в 13:20 сообщил, что МиГ-31К RF-92333 ВКС РФ сел в Мачулищах в 13:20. Он пробыл в воздухе около 1,5 часа. Запусков с него не зафиксировали.

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