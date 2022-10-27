Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ЗСУ спрогнозували, які "непрості рішення" підготував Суровікін щодо Херсонщини

Олександр ШумілінЧетвер, 27 жовтня 2022, 12:41
В ЗСУ спрогнозували, які непрості рішення підготував Суровікін щодо Херсонщини
скріншот

Російська Федерація під час відходу із правого берега Херсонщини може вдатися до підриву житлових масивів, щоб перетворити окуповану ним територію на випалену землю.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під брифінгу

Пряма мова: "Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" гуманності і дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непрості рішення".

Реклама:

Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово ним окуповану територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій.

Враховуючи останні інформаційні вкиди РФ щодо "брудної бомби", не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням у цьому Україну".

Деталі: Громов також відзначив, що цього тижня у росіян не було військових цілей для ураження крилатими ракетами. Всі зусилля зводилися до знищення інфраструктури.    

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 18 жовтня командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

Теми: ХерсонРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: