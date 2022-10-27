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В ЗСУ спрогнозували, які "непрості рішення" підготував Суровікін щодо Херсонщини

Олександр ШумілінЧетвер, 27 жовтня 2022, 12:41
скріншот

Російська Федерація під час відходу із правого берега Херсонщини може вдатися до підриву житлових масивів, щоб перетворити окуповану ним територію на випалену землю.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під брифінгу

Пряма мова: "Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" гуманності і дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непрості рішення".

Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово ним окуповану територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій.

Враховуючи останні інформаційні вкиди РФ щодо "брудної бомби", не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням у цьому Україну".

Деталі: Громов також відзначив, що цього тижня у росіян не було військових цілей для ураження крилатими ракетами. Всі зусилля зводилися до знищення інфраструктури.    

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 жовтня командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

Теми: ХерсонРосіявійна
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