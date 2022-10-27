В ВСУ спрогнозировали, какие "непростые решения" подготовил Суровикин по Херсонщине

Российская Федерация при отходе с правого берега Херсонщины может прибегнуть к подрыву жилых массивов, чтобы превратить оккупированную им территорию в выжженную землю.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга

Прямая речь: "Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" гуманности и соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения".

Наиболее вероятно, что во время отступления противник кроме массовой эвакуации может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращение временно им оккупированную территорию в выжженную землю с нанесением критического ущерба инфраструктуре возвращенных Украине территорий.

Учитывая последние информационные вбросы РФ по "грязной бомбе", не исключается также, что оккупанты могут организовать подрывы на Запорожской атомной электростанции с целью ее окончательного вывода из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины".

Детали: Громов также отметил, что на этой неделе у россиян не было военных целей для поражения крылатыми ракетами. Все усилия сводились к уничтожению инфраструктуры.

Предыстория:

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18 октября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.