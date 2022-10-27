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Медведєв обіцяє помститись за "страждання" росіян не лише на полі бою

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 жовтня 2022, 12:44
Медведєв обіцяє помститись за страждання росіян не лише на полі бою
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що росіяни "страждають" від допомоги США Україні у війні, але за їхні "страждання" начебто помстяться, і не лише на полі бою.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Життями українців платять і за нескінченні поставки американської зброї, і за "труди" інструкторів і найманців. Ними готові розрахуватися і в разі застосування "брудної бомби". Страждають і наші люди".

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Деталі: При цьому Медведєв пригрозив помститись за "страждання" росіян. "За наших людей буде помста. Усім. І на полі бою, і в інших сторонах, далеких від місць боїв. І вже точно не в рамках неспроможних судових процесів. Іншими способами", - заявив заступник голови Радбезу РФ.

Він також констатував, що США готові воювати до кінця самої України, яку він назвав "міфічною" країно.

Що було раніше: 10 жовтня Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента  країни-агресора Дмитра Медведєва.

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Теми: МедведєввійнаУкраїнаРосія
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