Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев обещает отомстить за "страдания" россиян не только на поле боя

Станислав ПогориловЧетверг, 27 октября 2022, 12:44
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне "страдают" от помощи США Украине в войне, но за их "страдания" якобы отомстят, и не только на поле боя.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наемников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы". Страдают и наши люди".

Детали: При этом Медведев пригрозил отомстить за "страдания" россиян. "Наши люди будут отмщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест боев. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Другими способами", - заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Он также констатировал, что США готовы воевать до конца самой Украины, которую он назвал "мифической" страной.

Что предшествовало: 10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.

Темы: МедведеввойнаУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ

Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией

Путин сказал, что российские потери в десять раз меньше чем у Украины

США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом

Все новости...
Медведев
Медведев убеждает, что у России оружие не заканчивается
Медведев пугает Израиль, что помощь Киеву разрушит отношения с Россией
СБУ объявила в розыск Медведева и не только
Последние новости
05:45
Враг с Черного моря угрожает 24 "Калибрами" – ОК "Юг"
04:44
ISW: Путин подтвердил неизменную цель – уничтожить украинское государство
03:45
ОбновленоИлон Маск купил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру
03:38
Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия
02:41
Авиация 16 раз ударила по районам сосредоточения врага – оперативное командование
02:20
США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ
01:56
Сумщина: россияне выпускали снаряды и мины по общинам, били из АГС
01:32
Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
00:58
МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине
00:27
Зеленский: Нацизм приходит в новой маске, но с той же целью
Все новости...