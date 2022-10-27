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Медведев обещает отомстить за "страдания" россиян не только на поле боя

Станислав ПогориловЧетверг, 27 октября 2022, 12:44
Медведев обещает отомстить за страдания россиян не только на поле боя
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне "страдают" от помощи США Украине в войне, но за их "страдания" якобы отомстят, и не только на поле боя.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за "труды" инструкторов и наемников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы". Страдают и наши люди".

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Детали: При этом Медведев пригрозил отомстить за "страдания" россиян. "Наши люди будут отмщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест боев. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Другими способами", - заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Он также констатировал, что США готовы воевать до конца самой Украины, которую он назвал "мифической" страной.

Что предшествовало: 10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.

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Темы: МедведеввойнаУкраинаРосcия
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