В Кремлі заявили, що послань Зеленському не було, а президент Гвінеї-Бісау сам "виявив бажання"
Четвер, 27 жовтня 2022, 13:29
В Кремлі заявили, що не передавали через президента Гвінеї-Бісау якогось послання президенту Володимиру Зеленському.
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Песков, якого цитує "РИА Новости"
Пряма мова: "Якогось специфічного послання в даному випадку немає, і про це не йшлося".
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Деталі: Пєсков також сказав, що президент Гвінеї-Бісау сам "виявив бажання і сказав, що у нього будуть контакти і він ось цю позицію Путіна (що нібито Україні заборонили вести переговори з РФ, попри те, що та нібито відкрита до перемовин – ред.) донесе до української сторони".
Що цьому передувало:
- У середу президент Володимир Зеленський розповів, що російська сторона, попри постійні ракетні обстріли України, передала президентом Гвінеї-Бісау прохання про "налагодження мостів" та "розблокування відносин".
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