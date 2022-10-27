В Кремлі заявили, що послань Зеленському не було, а президент Гвінеї-Бісау сам "виявив бажання"

В Кремлі заявили, що не передавали через президента Гвінеї-Бісау якогось послання президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Песков, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова: "Якогось специфічного послання в даному випадку немає, і про це не йшлося".

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Деталі: Пєсков також сказав, що президент Гвінеї-Бісау сам "виявив бажання і сказав, що у нього будуть контакти і він ось цю позицію Путіна (що нібито Україні заборонили вести переговори з РФ, попри те, що та нібито відкрита до перемовин – ред.) донесе до української сторони".

Що цьому передувало:

У середу президент Володимир Зеленський розповів, що російська сторона, попри постійні ракетні обстріли України, передала президентом Гвінеї-Бісау прохання про "налагодження мостів" та "розблокування відносин".