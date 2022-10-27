В Кремле заявили, что посланий Зеленскому не было, а президент Гвинеи-Бисау сам "изъявил желание"

В Кремле заявили, что не передавали через президента Гвинеи-Бисау какого-либо послания президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь: "Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речь не шла".

Реклама:

Детали: Песков также сказал, что президент Гвинеи-Бисау сам "изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и он вот эту позицию Путина (что якобы Украине запретили вести переговоры с РФ, несмотря на то, что та якобы открыта к переговорам - ред.) донесет до украинской стороны".

Что этому предшествовало:

В среду президент Владимир Зеленский рассказал, что российская сторона, несмотря на постоянные ракетные обстрелы Украины, передала президентом Гвинеи-Бисау просьбу о "налаживании мостов" и "разблокировании отношений".