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Найбільше сексуальних злочинів росіян зафіксували на Київщині - МВС

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 14:55
Катерина Павліченко. фото Армія Inform

Найбільше фактів сексуальних злочинів, вчинених окупаційними військами росії, встановлено в Київській області.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу в Military Media Center 27 жовтня

Пряма мова: "Серед тих кримінальних проваджень, які  вже було зафіксовано правоохоронними органами, зокрема, поліцією, є і групові зґвалтування, зґвалтування неповнолітніх…

Стосовно Київській області хочу зазначити, що тут таких фактів було встановлено найбільше… Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами Російської Федерації. Також такі факти були встановлені і в Чернігівській області, (там встановлено щонайменше 3 постраждалих), в Харківській області, в Донецькій і Херсонській".

Деталі: Стосовно Донецької і Харківської областей Павліченко вказала, що наразі вони ще відпрацьовуються (на деокупованих нещодавно територіях). І це лише верхівка айсебрга, зазначила заступникя міністра.

Наразі за фактами сексуальних злочинів відкрито вже 43 кримінальні провадження (в одному провадженні можуть бути кілька фактів).

Теми: війнаМВС
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