Найбільше сексуальних злочинів росіян зафіксували на Київщині - МВС

Найбільше фактів сексуальних злочинів, вчинених окупаційними військами росії, встановлено в Київській області.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу в Military Media Center 27 жовтня

Пряма мова: "Серед тих кримінальних проваджень, які вже було зафіксовано правоохоронними органами, зокрема, поліцією, є і групові зґвалтування, зґвалтування неповнолітніх…

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Стосовно Київській області хочу зазначити, що тут таких фактів було встановлено найбільше… Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами Російської Федерації. Також такі факти були встановлені і в Чернігівській області, (там встановлено щонайменше 3 постраждалих), в Харківській області, в Донецькій і Херсонській".

Деталі: Стосовно Донецької і Харківської областей Павліченко вказала, що наразі вони ще відпрацьовуються (на деокупованих нещодавно територіях). І це лише верхівка айсебрга, зазначила заступникя міністра.

Наразі за фактами сексуальних злочинів відкрито вже 43 кримінальні провадження (в одному провадженні можуть бути кілька фактів).