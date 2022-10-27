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Больше всего сексуальных преступлений россиян зафиксировали на Киевщине - МВД

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 октября 2022, 14:55
Больше всего сексуальных преступлений россиян зафиксировали на Киевщине - МВД
Катерина Павличенко. фото Армія Inform

Больше всего фактов сексуальных преступлений, совершенных оккупационными войсками России, установлено в Киевской области.

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время брифинга в Military Media Center 27 октября

Прямая речь: "Среди тех уголовных производств, которые уже были зафиксированы правоохранительными органами, в частности, полицией, есть и групповые изнасилования, изнасилования несовершеннолетних ...

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Относительно Киевской области хочу отметить, что здесь таких фактов было установлено больше всего... Было выявлено 15 пострадавших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами Российской Федерации. Также такие факты были установлены и в Черниговской области, (там установлено не менее 3 пострадавших), в Харьковской области, в Донецкой и Херсонской".

Детали: Относительно Донецкой и Харьковской областей Павличенко указала, что сейчас они еще отрабатываются (на деоккупированных недавно территориях). И это лишь верхушка айсебрга, отметила заместитель министра.

Всего же на данный момент по фактам сексуальных преступлений открыто уже 43 уголовных производства (в одном производстве могут быть несколько фактов).

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Темы: войнаМВД
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