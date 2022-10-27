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Больше всего сексуальных преступлений россиян зафиксировали на Киевщине - МВД

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 октября 2022, 14:55
Катерина Павличенко. фото Армія Inform

Больше всего фактов сексуальных преступлений, совершенных оккупационными войсками России, установлено в Киевской области.

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время брифинга в Military Media Center 27 октября

Прямая речь: "Среди тех уголовных производств, которые уже были зафиксированы правоохранительными органами, в частности, полицией, есть и групповые изнасилования, изнасилования несовершеннолетних ...

Относительно Киевской области хочу отметить, что здесь таких фактов было установлено больше всего... Было выявлено 15 пострадавших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами Российской Федерации. Также такие факты были установлены и в Черниговской области, (там установлено не менее 3 пострадавших), в Харьковской области, в Донецкой и Херсонской".

Детали: Относительно Донецкой и Харьковской областей Павличенко указала, что сейчас они еще отрабатываются (на деоккупированных недавно территориях). И это лишь верхушка айсебрга, отметила заместитель министра.

Всего же на данный момент по фактам сексуальных преступлений открыто уже 43 уголовных производства (в одном производстве могут быть несколько фактов).

Темы: войнаМВД
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