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ЗМІ: Популярний російський канал призупинив зйомки комедійних шоу - коміки виїхали з країни

"Українська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 15:42
Фото: Baza

Російський розважальний канал ТНТ призупинив зйомки комедійних шоу, оскільки коміки виїхали з країни, а керівництво хоче робити серіали.

Джерело: російське видання "Baza", російський РБК

Деталі: Зміни на телеканалі почалися після того, як у лютому його очолила ведуча Тіна Канделакі, яка відкрито підтримує політику Кремля.

Джерела видання повідомляють, що вона вирішила випускати більше серіалів, тому ТНТ призупинив виробництво низки комедійних шоу: "Імпровізація", "Імпровізація. Команди", "Де логіка" та "Двоє на мільйон".

Новий сезон "Comedy Баттл" також перенесли на наступний рік, оскільки через початок війни з Україною та мобілізацію частина коміків покинула країну.

При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404.

Пізніше в коментарі російському РБК Канделакі заявила, що інформація про припинення шоу не відповідає дійсності.

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Пряма мова: "Наші провідні коміки залишилися в країні і нікуди не поїхали: Паша Воля, Міша Галустян, Тимур Батрутдінов, Деміс Карібідіс, Марина Кравець та інші.

Зйомки проектів тривають повним ходом. Я можу з упевненістю сказати, що 2023 рік буде одним із найсильніших з точки зору кількості прем'єр, шоу, серіалів і реаліті. Слідкуйте за новинами".

Теми: війнателебаченняРосія
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