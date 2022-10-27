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СМИ: Популярный российский канал приостановил съемки комедийных шоу - комики выехали из страны

"Украинская правда"Четверг, 27 октября 2022, 15:42

Российский развлекательный канал ТНТ приостановил съемки комедийных шоу, поскольку комики уехали из страны, а руководство хочет делать сериалы.

Источник: российское издание "Baza"

Детали: Изменения на телеканале начались после того, как в феврале его возглавила ведущая Тина Канделаки, которая открыто поддерживает политику Кремля.

Источники издания сообщают, что она решила выпускать больше сериалов, поэтому ТНТ приостановил производство ряда комедийных шоу: "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион".

Новый сезон "Comedy Баттл" также перенесли на следующий год, поскольку из-за начала войны с Украиной и мобилизации часть комиков покинула страну.

При этом в августе канал объявлял кастинг, но о его результатах ничего неизвестно, а на странице с анкетой для участия теперь появляется ошибка 404.

Позже в комментарии российскому РБК Канделаки заявила, что информация о прекращении шоу не соответствует действительности.

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Прямая речь: "Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие.

Съемки проектов продолжаются полным ходом. Я могу с уверенностью сказать, что 2023 год будет одним из самых сильных с точки зрения количества премьер, шоу, сериалов и реалити. Следите за новостями".

Темы: войнателевидениеРосcия
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