Пропагандистка Симоньян попросила Маска розблокувати акаунт RT в Twitter
Четвер, 27 жовтня 2022, 16:29
Головна редакторка російського телеканалу Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян попросила власника компанії SpaceX Ілона Маска розблокувати акаунти Russia Today та агенції Sputnik.
Джерело: повідомлення Симоньян у Twitter
Пряма мова: "Ілоне, оскільки ви всі за свободу слова, можливо, розблокуєте облікові записи RT і Sputnik і також знімете тіньовий бан із мого?".
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Деталі: У середу 26 жовтня Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit".
До цього Маск у понеділок пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол.
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