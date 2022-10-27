Пропагандистка Симоньян попросила Маска розблокувати акаунт RT в Twitter

Головна редакторка російського телеканалу Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян попросила власника компанії SpaceX Ілона Маска розблокувати акаунти Russia Today та агенції Sputnik.

Джерело: повідомлення Симоньян у Twitter

Пряма мова: "Ілоне, оскільки ви всі за свободу слова, можливо, розблокуєте облікові записи RT і Sputnik і також знімете тіньовий бан із мого?".

Деталі: У середу 26 жовтня Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit".

До цього Маск у понеділок пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол.