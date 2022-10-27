Пропагандистка Симоньян попросила Маска розблокувати акаунт RT в Twitter

Главный редактор российского телеканала Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян попросила владельца компании SpaceX Илона Маска разблокировать аккаунты RT и агентства Sputnik.

Источник: сообщение Симоньян в Twitter

Прямая речь: "Илон, поскольку вы все за свободу слова, возможно, разблокируете учетные записи RT и Sputnik и также снимете теневой бан с моего?".

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Детали: В среду 26 октября Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети на "Chief Twit".

До этого Маск в понедельник пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл.