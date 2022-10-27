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За донати на Харківщину купили машину для розмінування за 18 млн

"Українська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 17:01
Armtac 400, фото з Telegram Федорова

На Харківщині працює одна з найефективніших у світі машин для розмінування вартістю 18 млн грн, яку придбали завдяки донатам через UNITED24.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, з Armtac 400 сапери будуть захищенішими, адже машина має дистанційне керування на відстані до 800 м. Також керувати нею можна сидячи в броньованій та звукоізольованій кабіні. 

Armtac 400 може зачищати понад 2 400 м2 території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. Потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

 

Федоров додав, що Укрпошта вже запустила марку з собакою-сапером Патроном, щоб купити ще один Armtac 400, а також опублікував список посилань, через які можна купити марку. 

 

Що цьому передувало: Лише 26 жовтня на Харківщині під час обстеження територій на міні підірвались піротехніки. 1 чоловік загинув, 5 – госпіталізовані.

Теми: Харківська областьрозмінуванняблагодійність
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