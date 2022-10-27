Вночі обстріляли Київщину та Запоріжжя, окупанти укріплюються на лівому березі Дніпра – ОВА

Вночі окупанти вдарили по Київщині та Запоріжжю, збито російські ракету на Дніпропетровщині, росіяни обладнують рубежі оборони на лівому березі Дніпра.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Вночі ворог атакував одну з громад Київської області. Є декілька прильотів по об’єкту інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Пожежа ліквідована. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Під час повітряної атаки є збиття повітряних цілей силами ППО

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Вночі Росія атакувала околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "смерч". Постраждалих немає. Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС. Більш детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Сумщина: на ранок ворог відкрив вогонь з артилерії по прикордонним громадам області. Хотінська громада: артобстріл після 7:30 почався, станом на 09:00 обстріл тривав. Білопільська громада. Обстріл після 8 ранку, також триває. У середу протягом дня ворог двічі відкривав вогонь по населеним пунктам області. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вночі над областю наші військові збили російську ракету Х-59. Ніч завдяки цьому — без "прильотів" та постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківщині на лінії зіткнення окупанти наносили артилерійські, мінометні удари по населених пунктах Куп’янського та Харківського районів – щонайменше 10 населених пунктів на території Харківської області. Постраждалих немає. Під час обстеження територій в Ізюмському районі на міні підірвались піротехніки. 1 чоловік загинув, 5 – госпіталізовані.

Луганщина: за результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове, втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. Українські ракетні війська і артилерія протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

Чергова атака окупантів відбита в районі Білогорівки. Ворог 6 разів штурмував позиції захисників Луганщини, наніс 23 артилерійських удари та один ракетний.

Донеччина: вночі – обстріл Краматорська невстановленою зброєю. Пошкоджені складські приміщення, частково – багатоповерхівки. Вночі й на ранок – обстріли вздовж всієї лінії фронту, зокрема Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк, Нью-Йорк, Бахмут. На деокупованих територіях продовжується розмінування, видача гуманітарної допомоги, матеріальних виплат. Облаштовуються пункти обігріву, приготування і видачі їжі. За минулу добу в області 3 загиблих, 2 поранених цивільних.

У середу ввечері та вночі знищено п’ятнадцять дронів "Shahed-136" в Одеській області.

Над Миколаївщиною знищено три дрони іранського виробництва. За минулу добу під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У середу протягом дня та у четвер вночі обстрілів зазнали п’ять населених пунктів громади. Внаслідок артилерійських ударів пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади, обстрілів зазнали околиці одного з населених пунктів. Детальна інформація уточнюється. Також вночі — обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Ворог вкотре обстріляв населені пункти Бериславського району. Поранено цивільних мешканців, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, магазини, аптеки, фермерські господарства та автомобілі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. За інформацією ОК "Південь", противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Завдає вогневого ураження нашим військам із авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії зіткнення.

Ворог двічі намагався прорвати нашу оборону. Успіху не мав, із втратами відступив. Окупанти з танку обстріляли нещодавно звільнену Трифонівку. Є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу.

У середу ввечері у Бериславському районі підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52. Також над Херсонщиною збили 2 ворожих дрони-камікадзе.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині та Житомирщині.