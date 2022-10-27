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За донаты на Харьковщину купили машину для разминирования за 18 млн

"Украинская правда"Четверг, 27 октября 2022, 17:01
За донаты на Харьковщину купили машину для разминирования за 18 млн
Armtac 400, фото из Telegram Федорова

На Харьковщине работает одна из самых эффективных в мире машин для разминирования стоимостью 18 млн грн, которую приобрели благодаря донатам через UNITED24.

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: По его словам, с Armtac 400 саперы будут более защищенными, так как машина имеет дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Также управлять машиной можно сидя внутри бронированной и звукоизолированной кабины. 

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Armtac 400 может зачищать более 2 400 м2 территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. Мощная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

 

Федоров добавил, что Укрпочта уже запустила марку с собакой-сапером Патроном, чтобы купить еще один Armtac 400, а также опубликовал список ссылок, через которые можно купить марку. 

 

Что этому предшествовало: Только 26 октября на Харьковщине во время обследования территорий на мине подорвались пиротехники. 1 человек погиб, 5 – госпитализированы.

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Темы: Харьковская областьразминированиеблаготворительность
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