Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін обурився через убивство іранського генерала Сулеймані

Альона Мазуренко Четвер, 27 жовтня 2022, 18:08

Російський диктатор Володимир Путін публічно обурився через убивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Джерело: Путін під час свого виступу 27 жовтня 

Пряма мова: "Взяли Сулеймані, вбили іранського генерала, можна було як завгодно ставитися до Сулеймані, як завгодно, але це офіційна особа іншої держави. Убили на території третьої країни і сказали так, ми вбили, що це таке взагалі, ми де живемо?"

Нагадаємо: Іранського генерала, лідера спецназу Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані було вбито в січні 2020 року.

Тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що за його наказом американські збройні сили успішно завдали високоточного удару, внаслідок якого було вбито терориста номер один у всьому світі - Сулеймані.

25 жовтня 2022 року в Ірані вбили полковника Корпусу вартових Ісламської революції Молашахі та командира організації "Басідж" Джавада Кіха.

За деякими даними, саме ці командири відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе РФ для війни проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Росія та Іран спростовуюють свою співпрацю. Ізраїль (противник Ірану) передав США та Україні докази співпраці цих країн.

Співпраця між РФ та Іраном може змінити позицію Ізраїлю щодо надання Україні озброєння.

Теми: ПутінІранРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗаступник Єрмака Тимошенко їздить на авто, переданому на гуманітарні цілі – Bihus Info

Байден не вірить Путіну, коли той каже, що не має наміру застосовувати ядерну зброю

оновлено"Укренерго" знову запровадив відключення світла на Київщині

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

оновленоІлон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Путін "подумає", чи їхати на саміт G20
Путін дав задню із ядерними погрозами: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні"
Путін похвалився, звідки вилізла маячня про "брудну бомбу Києва": Це я дав вказівки Шойгу всім дзвонити
Останні новини
11:33
Понад пів мільйона українців звернулись до психологів і психіатрів від початку війни – Ляшко
11:32
Окупанти закликають людей не переводити годинники разом з Україною
11:31
З Приватбанку звільнили "героя "батальону Монако" Лебединця
11:21
Zoom відключає від відеозв'язку виші Росії попри оплату – росЗМІ
11:17
НБУ не погодив збільшення участі найбільшого акціонера "Альфа-банку" через санкції
11:06
фотоМисткиня з Київщини створила ляльку з порожнечею, як зруйнований будинок у Бородянці
10:55
Виробник Bayraktar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки
10:45
відеоЗаступник Єрмака Тимошенко їздить на авто, переданому на гуманітарні цілі – Bihus Info
10:43
Ціни на нафту знизились на тлі посилення COVID-обмежень у Китаї
10:41
фотоАксьонов з помічником Путіна відвідали Херсон
Усі новини...