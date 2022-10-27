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Путін обурився через убивство іранського генерала Сулеймані

Альона Мазуренко Четвер, 27 жовтня 2022, 18:08
Путін обурився через убивство іранського генерала Сулеймані

Російський диктатор Володимир Путін публічно обурився через убивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Джерело: Путін під час свого виступу 27 жовтня 

Пряма мова: "Взяли Сулеймані, вбили іранського генерала, можна було як завгодно ставитися до Сулеймані, як завгодно, але це офіційна особа іншої держави. Убили на території третьої країни і сказали так, ми вбили, що це таке взагалі, ми де живемо?"

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Нагадаємо: Іранського генерала, лідера спецназу Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані було вбито в січні 2020 року.

Тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що за його наказом американські збройні сили успішно завдали високоточного удару, внаслідок якого було вбито терориста номер один у всьому світі - Сулеймані.

25 жовтня 2022 року в Ірані вбили полковника Корпусу вартових Ісламської революції Молашахі та командира організації "Басідж" Джавада Кіха.

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За деякими даними, саме ці командири відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе РФ для війни проти України.

Росія та Іран спростовуюють свою співпрацю. Ізраїль (противник Ірану) передав США та Україні докази співпраці цих країн.

Співпраця між РФ та Іраном може змінити позицію Ізраїлю щодо надання Україні озброєння.

Теми: ПутінІранРосія
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