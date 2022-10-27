Путін обурився через убивство іранського генерала Сулеймані

Російський диктатор Володимир Путін публічно обурився через убивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Джерело: Путін під час свого виступу 27 жовтня

Пряма мова: "Взяли Сулеймані, вбили іранського генерала, можна було як завгодно ставитися до Сулеймані, як завгодно, але це офіційна особа іншої держави. Убили на території третьої країни і сказали так, ми вбили, що це таке взагалі, ми де живемо?"

Нагадаємо: Іранського генерала, лідера спецназу Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані було вбито в січні 2020 року.

Тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що за його наказом американські збройні сили успішно завдали високоточного удару, внаслідок якого було вбито терориста номер один у всьому світі - Сулеймані.

25 жовтня 2022 року в Ірані вбили полковника Корпусу вартових Ісламської революції Молашахі та командира організації "Басідж" Джавада Кіха.

За деякими даними, саме ці командири відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе РФ для війни проти України.

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