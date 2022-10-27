Путин возмутился из-за убийства иранского генерала Сулеймани

Российский диктатор Владимир Путин публично возмутился из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: Путин во время своего выступления 27 октября

Прямая речь: "Взяли Сулеймани убили иранского генерала, можно было как угодно относиться к Сулеймани, как угодно, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали да, мы убили, что это такое вообще, мы где живем?"

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Напомним: Иранский генерал лидер спецназа Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в январе 2020 года.

Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что по его приказу американские вооруженные силы успешно нанесли высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Сулеймани.

25 октября 2022 года в Иране убили полковника Корпуса стражей Исламской революции Молашахи и командира организации "Басидж" Джавада Киха.

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По некоторым данным, именно эти командиры отвечали за поставки иранских дронов-камикадзе РФ для войны против Украины.

Россия и Иран опровергают свое сотрудничество. Израиль (противник Ирана) передал США и Украине доказательства сотрудничества этих стран.

Сотрудничество между РФ и Ираном может изменить позицию Израиля по предоставлению Украине вооружения.