Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин возмутился из-за убийства иранского генерала Сулеймани

Алена МазуренкоЧетверг, 27 октября 2022, 18:08
Путин возмутился из-за убийства иранского генерала Сулеймани

Российский диктатор Владимир Путин публично возмутился из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: Путин во время своего выступления 27 октября 

Прямая речь: "Взяли Сулеймани убили иранского генерала, можно было как угодно относиться к Сулеймани, как угодно, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали да, мы убили, что это такое вообще, мы где живем?"

Реклама:

Напомним: Иранский генерал лидер спецназа Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в январе 2020 года.

Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что по его приказу американские вооруженные силы успешно нанесли высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Сулеймани.

25 октября 2022 года в Иране убили полковника Корпуса стражей Исламской революции Молашахи и командира организации "Басидж" Джавада Киха.

ВИДЕО ДНЯ

По некоторым данным, именно эти командиры отвечали за поставки иранских дронов-камикадзе РФ для войны против Украины.

Россия и Иран опровергают свое сотрудничество. Израиль (противник Ирана) передал США и Украине доказательства сотрудничества этих стран. 

Сотрудничество между РФ и Ираном может изменить позицию Израиля по предоставлению Украине вооружения.

Темы: ПутинИранРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Путин
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: