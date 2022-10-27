Українським воїнам на передову відправили ще 20 дронів Warmate

Ще 20 ударних дронів Warmate вирушили на передову до українських військових.

Джерело: повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Деталі: Федоров розповів, що влітку бізнесмен Олег Гороховський, monobank та UNITED24 зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти придбали 40 дронів-камікадзе Warmate.

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Половину з безпілотників Warmate відправили на передову у вересні.

Дослівно: "Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога".