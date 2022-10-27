Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українським воїнам на передову відправили ще 20 дронів Warmate

Олександр ШумілінЧетвер, 27 жовтня 2022, 18:49
скріншот

Ще 20 ударних дронів Warmate вирушили на передову до українських військових.

Джерело: повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Деталі: Федоров розповів, що влітку бізнесмен Олег Гороховський, monobank та UNITED24 зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти придбали 40 дронів-камікадзе Warmate.

Половину з безпілотників Warmate відправили на передову у вересні.

Дослівно: "Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотники
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

З Приватбанку звільнили "героя "батальону Монако" Лебединця

відеоЗаступник Єрмака Тимошенко їздить на авто, переданому на гуманітарні цілі – Bihus Info

Байден не вірить Путіну, коли той каже, що не має наміру застосовувати ядерну зброю

оновлено"Укренерго" знову запровадив відключення світла на Київщині

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

оновленоІлон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

Усі новини...
безпілотники
В Україні створили новий безпілотник "ШАРК": веде глибоку розвідку і може коригувати HIMARS
Росіяни за добу втратили 19 безпілотників та гелікоптер – Генштаб
Німеччина передала Україні два надводні дрони
Останні новини
12:18
Столтенберг: Останні тижні стали найбільшою ескалацією з боку РФ з 24 лютого
12:18
Приватбанк відновив роботу у звільненому Лимані на Донеччині
12:11
"В українців немає цілі позбавити права кримських татар на збереження та розвиток" – Жумаділов
12:02
ЗСУ проводять навчання на Івано-Франківщині – можуть лунати вибухи
11:54
фотоУ Святогірську серед руїн знайшли загиблу: обстріл був місяць тому
11:47
Британська розвідка: Перехід військ РФ в оборону спостерігається на більшій частині фронту в Україні
11:43
Генсек НАТО розповів, як швидко ППО від союзників зменшить загрозу з неба для України
11:41
ЗМІ: В Архангельській області РФ контрактник наїхав на колону строковиків, є загиблі
11:40
Американські техкомпанії втратили $800 мільярдів вартості за тиждень
11:33
УЗ презентувала новий графік руху поїздів: коли він почне діяти
Усі новини...