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Украинским воинам на передовую отправили еще 20 дронов Warmate

Александр ШумилинЧетверг, 27 октября 2022, 18:49
скриншот

Еще 20 ударных дронов Warmate отправились на передовую к украинским военным.

Источник: сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Детали: Федоров рассказал, что летом бизнесмен Олег Гороховский, monobank и UNITED24 собрали 64 миллиона гривен для Армии дронов. За эти средства приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate.

Половину из беспилотников Warmate отправили на передовую в сентябре.

Дословно: "Операторы обозначают точку на карте, предоставляют данные автопилоту для удара - и беспилотник самостоятельно поражает цель. Под удары дронов попадает как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага".

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Темы: беспилотники
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