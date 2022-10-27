Путін дав задню із ядерними погрозами: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що немає жодного політичного сенсу в ядерному ударі по Україні.
Джерело: Путін у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, який транслюється онлайн
Пряма мова: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового".
Деталі: При цьому російський диктатор заявив, що "поки існує ядерна зброя - існує ризик її застосування".
Путін також сказав, що в Росії "ніколи не казали про застосування ядерної зброї". Нібито він завжди реагував на слова західних політиків.
Що було раніше: Російський диктатор неодноразово у своїх виступах погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Зокрема, що "Роза вітрів" може розвернутися в сторону ворогів Росії.
Він також перевів в особливий режим ядерні сили РФ.
Західні партнери України реагували на погрози Путіна.
Читайте також: Ядерний вибух: алгоритм дій на випадок небезпеки
Передісторія:
- 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".