Путін дав задню із ядерними погрозами: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що немає жодного політичного сенсу в ядерному ударі по Україні.

Джерело: Путін у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, який транслюється онлайн

Пряма мова: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового".

Деталі: При цьому російський диктатор заявив, що "поки існує ядерна зброя - існує ризик її застосування".

Путін також сказав, що в Росії "ніколи не казали про застосування ядерної зброї". Нібито він завжди реагував на слова західних політиків.

Що було раніше: Російський диктатор неодноразово у своїх виступах погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Зокрема, що "Роза вітрів" може розвернутися в сторону ворогів Росії.

Він також перевів в особливий режим ядерні сили РФ.

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Західні партнери України реагували на погрози Путіна.

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