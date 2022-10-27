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Путін дав задню із ядерними погрозами: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні"

Альона Мазуренко Четвер, 27 жовтня 2022, 19:13
Путін дав задню із ядерними погрозами: Нам не потрібен ядерний удар по Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що немає жодного політичного сенсу в ядерному ударі по Україні. 

Джерело: Путін у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, який транслюється онлайн

Пряма мова: "Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового".

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Деталі: При цьому російський диктатор заявив, що "поки існує ядерна зброя - існує ризик її застосування".

Путін також сказав, що в Росії "ніколи не казали про застосування ядерної зброї". Нібито він завжди реагував на слова західних політиків. 

Що було раніше: Російський диктатор неодноразово у своїх виступах погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Зокрема, що "Роза вітрів" може розвернутися в сторону ворогів Росії.

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Він також перевів в особливий режим ядерні сили РФ.

Західні партнери України реагували на погрози Путіна. 

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Передісторія: 

Теми: Путінядерна зброяРосія
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