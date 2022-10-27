Путин дал заднюю с ядерными угрозами: "Нам не нужен ядерный удар по Украине"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что нет никакого политического смысла в ядерном ударе по Украине.
Источник: Путин в выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, которое транслируется онлайн
Прямая речь: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного".
Детали: При этом российский диктатор заявил, что "пока существует ядерное оружие - существует риск его применения".
Путин также сказал, что в России "никогда не говорили о применении ядерного оружия". Якобы он всегда реагировал на слова западных политиков.
Что было раньше: Российский диктатор неоднократно в своих выступлениях угрожал применением ядерного оружия, когда говорил о войне с Украиной. В частности, что "Роза ветров" может развернуться в сторону врагов России.
Он также перевел в особый режим ядерные силы РФ.
Западные партнеры Украины реагировали на угрозы Путина.
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Предыстория:
- Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".