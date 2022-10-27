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Путин дал заднюю с ядерными угрозами: "Нам не нужен ядерный удар по Украине"

Алена МазуренкоЧетверг, 27 октября 2022, 19:13

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что нет никакого политического смысла в ядерном ударе по Украине. 

Источник: Путин в выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, которое транслируется онлайн

Прямая речь: "Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет - ни политического, ни военного".

Детали: При этом российский диктатор заявил, что "пока существует ядерное оружие - существует риск его применения".

Путин также сказал, что в России "никогда не говорили о применении ядерного оружия". Якобы он всегда реагировал на слова западных политиков. 

Что было раньше: Российский диктатор неоднократно в своих выступлениях угрожал применением ядерного оружия, когда говорил о войне с Украиной. В частности, что "Роза ветров" может развернуться в сторону врагов России.

Он также перевел в особый режим ядерные силы РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Западные партнеры Украины реагировали на угрозы Путина. 

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Темы: Путинядерное оружиеРосcия
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