США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кірбі не уточнив, якою буде відповідь США, але додав, що Росія, згідно з публічно доступною інформацією, намагається оволодіти протисупутниковими технологіями.

Раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Константін Воронцов заявив, що Росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

Він назвав "небезпечною тенденцією" використання США та іншими країнами Заходу "компонентів цивільної інфраструктури у космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах …. що особливо проявилося під час подій в Україні".

Як відомо, для України надзвичайно важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX.

Крім того, на зібрані українцями кошти - які початково збирали на придбання трьох "Байрактарів" - купили доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Росія випробувала у космосі протисупутникову зброю, створивши уламками загрозу для МКС.