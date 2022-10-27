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США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 19:23
США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім
Джон Кірбі, фото Getty Images

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кірбі не уточнив, якою буде відповідь США, але додав, що Росія, згідно з публічно доступною інформацією, намагається оволодіти протисупутниковими технологіями.

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Раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Константін Воронцов заявив, що Росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

Він назвав "небезпечною тенденцією" використання США та іншими країнами Заходу "компонентів цивільної інфраструктури у космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах …. що особливо проявилося під час подій в Україні".

Як відомо, для України надзвичайно важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX.

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Крім того, на зібрані українцями кошти - які початково збирали на придбання трьох "Байрактарів" - купили доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Росія випробувала у космосі протисупутникову зброю, створивши уламками загрозу для МКС.

Теми: СШАРосіяінтернет
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