США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в четверг заявил, что американские силы ответят в случае атаки на любую американскую инфраструктуру, в том числе и спутники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кирби не уточнил, каким будет ответ США, но добавил, что Россия, согласно публично доступной информации, пытается овладеть противоспутниковыми технологиями.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.

Он назвал "опасной тенденцией" использование США и другими странами Запада "компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах... что особенно проявилось во время событий в Украине".

Как известно, для Украины чрезвычайно важную роль играет система спутниковой связи Starlink от компании SpaceX.

Кроме того, на собранные украинцами средства - которые изначально собирали на приобретение трех "Байрактаров" - купили доступ к информации из группировки спутников финской компании ICEYE более чем на год, а также полный доступ к одному из спутников до окончания срока его функциональности на орбите.

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Напомним, в ноябре 2021 года Россия испытала в космосе противоспутниковое оружие, создав обломками угрозу для МКС.