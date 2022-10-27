США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в четверг заявил, что американские силы ответят в случае атаки на любую американскую инфраструктуру, в том числе и спутники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кирби не уточнил, каким будет ответ США, но добавил, что Россия, согласно публично доступной информации, пытается овладеть противоспутниковыми технологиями.

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Ранее представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.

Он назвал "опасной тенденцией" использование США и другими странами Запада "компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах... что особенно проявилось во время событий в Украине".

Как известно, для Украины чрезвычайно важную роль играет система спутниковой связи Starlink от компании SpaceX.

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Кроме того, на собранные украинцами средства - которые изначально собирали на приобретение трех "Байрактаров" - купили доступ к информации из группировки спутников финской компании ICEYE более чем на год, а также полный доступ к одному из спутников до окончания срока его функциональности на орбите.

Напомним, в ноябре 2021 года Россия испытала в космосе противоспутниковое оружие, создав обломками угрозу для МКС.