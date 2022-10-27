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Росіяни укріплюють позиції на лівобережжі Херсонщини й нишпорять із неба – Генштаб

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 19:25
Боєць ССО, фото Генштабу ЗСУ

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також зміцнюють позиції на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 четверга 27 жовтня

Дослівно Генштаб: "Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку".

Деталі: Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, РФ продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби російська армія завдала три авіаційних удари та здійснила три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Слобожанському напрямку – з території РФ, із використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;
  • на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;
  • на Лиманському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах Білогір’я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. 

За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак – за попередньою інформацією: Ка-52 "Алігатор" та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Триває 246 доба протистояння України широкомасштабному вторгненню РФ.

Теми: війнаХерсонська областьДонецька областьГенштаб
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