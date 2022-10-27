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Россияне укрепляют позиции на левобережье Херсонщины и шпионят с неба – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 27 октября 2022, 19:25
Боец ССО, фото Генштаба ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также укрепляют позиции на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 четверга 27 октября

Дословно Генштаб: "Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку".

Детали: Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, РФ продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. В течение суток российская армия нанесла три авиационных удара и осуществила три обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая задействование ударных БПЛА.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

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  • на Слобожанском направлении – с территории РФ, с использованием артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное, Старица;
  • на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Фиголевка;
  • на Лиманском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Макеевка, Терны, Торское, Ямполовка, Спирное, Невское и Заречное;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Краматорск, Соледар и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении противник наносил огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах Белогорья, Временки, Железнодорожного, Новополя, Новоселки, Ольговского и Орехова.

На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более 15 населенных пунктов неподалеку от линии соприкосновения.

В течение предыдущих дней подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.

Авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. 

За сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет – по предварительной информации: Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Идут 246 сутки противостояния Украины широкомасштабному вторжению РФ.

Темы: войнаХерсонская областьДонецкая областьГенштаб
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