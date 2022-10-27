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Армії РФ бракує теплих речей, підготовки і придатної до бою техніки – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 19:52
Армії РФ бракує теплих речей, підготовки і придатної до бою техніки – Генштаб ЗСУ
Керівниця артилерійського підрозділу ЗСУ на руїнах техніки РФ, фото Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що російські військові не мають достатньо теплого одягу і тому крадуть, багато хто гине через брак підготовки, а стан "реанімованої" військової техніки посилює дезертирство в армії РФ. 

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 27 жовтня

Дослівно: "Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. 

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Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації".

Деталі: Український Генштаб також має інформацію, що мобілізовані росіяни, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. 

"Це призводить до значних втрат противника у живій силі", – констатує Генштаб ЗСУ. 

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Також є інформація про поганий стан розконсервованої військової техніки ворога.

Дослівно: Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України. 

За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62".

Теми: РосіявійнамобілізаціяГенштаб
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