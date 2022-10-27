Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Армії РФ бракує теплих речей, підготовки і придатної до бою техніки – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 19:52
Керівниця артилерійського підрозділу ЗСУ на руїнах техніки РФ, фото Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що російські військові не мають достатньо теплого одягу і тому крадуть, багато хто гине через брак підготовки, а стан "реанімованої" військової техніки посилює дезертирство в армії РФ. 

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 27 жовтня

Дослівно: "Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. 

Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації".

Деталі: Український Генштаб також має інформацію, що мобілізовані росіяни, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. 

"Це призводить до значних втрат противника у живій силі", – констатує Генштаб ЗСУ. 

Також є інформація про поганий стан розконсервованої військової техніки ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України. 

За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62".

Теми: РосіявійнамобілізаціяГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Радбезі РФ назвали сектою один із єврейських рухів: Патрушев уже спішить з вибаченнями

Генсек НАТО запевнив, що ППО від союзників зменшить загрозу з неба для України

З Приватбанку звільнили "героя "батальону Монако" Лебединця

відеоЗаступник Єрмака Тимошенко їздить на авто, переданому на гуманітарні цілі – Bihus Info

Байден не вірить Путіну, коли той каже, що не має наміру застосовувати ядерну зброю

оновлено"Укренерго" знову запровадив відключення світла на Київщині

Усі новини...
Росія
США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією
Пентагон: Росія поки не планує застосування "брудної бомби"
США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім
Останні новини
13:17
Окупанти заявили про завершення "евакуації" з Херсонщини
13:11
Раді пропонують забрати мандати у Рабіновича і "слуги" Васильковського
12:56
Опалення в Україні підключають без переносів і створюють резерви – Мінрегіон
12:49
На Луганщині відбито атаки біля 2 населених пунктів, на Херсонщині йдуть запеклі бої – ОВА
12:40
Як врятувати дику тварину без шкоди для себе – пояснює WWF Україна
12:23
У Радбезі РФ назвали сектою один із єврейських рухів: Патрушев уже спішить з вибаченнями
12:21
фотоНацгвардійці розбили російську ДРГ і захопили в полон свіжомобілізованого окупанта
12:18
Столтенберг: Останні тижні стали найбільшою ескалацією з боку РФ з 24 лютого
12:18
Приватбанк відновив роботу у звільненому Лимані на Донеччині
12:11
"В українців немає цілі позбавити права кримських татар на збереження та розвиток" – Жумаділов
Усі новини...