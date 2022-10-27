Армии РФ не хватает теплых вещей, подготовки и пригодной к бою техники – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что российские военные не имеют достаточно теплой одежды и поэтому воруют, многие гибнут из-за недостатка подготовки, а состояние "реанимированной" военной техники усиливает дезертирство в армии РФ.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 27 октября

Дословно: "Остается проблемным вопрос материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины.

Так, по имеющейся информации, отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев на временно занятой территории Херсонской области краж и мародерства военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации".

Детали: Украинский Генштаб также располагает информацией, что мобилизованные россияне, прибывшие в район выполнения боевых задач, не прошли соответствующей подготовки, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения.

"Это приводит к значительным потерям противника в живой силе", – констатирует Генштаб ВСУ.

Также есть информация о плохом состоянии расконсервированной военной техники врага.

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Дословно: "Неудовлетворительное состояние военной техники, которая была снята с хранения и прибыла на пополнение текущих потерь, стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов Силам обороны Украины.

По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, которую оккупанты направили на Донецкое и Новопавловское направления, ограниченно пригодна или полностью непригодна к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62".