Путин "подумает", ехать ли на саммит G20

Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности своего визита на саммит G20 в Индонезии, но еще "подумает".

Об этом Путин сказал в четверг, выступая на Валдайском форуме, сообщает "Европейская правда".

"Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно будет представлена ​​там на высоком уровне. Может, и я поеду. Пока подумаю", – заявил он.

Путин сказал, что у России "очень теплые" отношения с Индонезией, и президент Джоко Видодо в разговорах обращается к нему "брат".

Ранее посол Индонезии заявил, что его страна готовится к приему Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Группы двадцати", но стороны пока не подтвердили своего участия.

Сам Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в стране и от состава участников саммита.

По данным СМИ, Белый дом во что бы то ни стало хочет предотвратить встречу Байдена и Путина на саммите G20.