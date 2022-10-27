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Путин "подумает", ехать ли на саммит G20

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 20:01
Владимир Путин. фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности своего визита на саммит G20 в Индонезии, но еще "подумает".

Об этом Путин сказал в четверг, выступая на Валдайском форуме, сообщает "Европейская правда".

"Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно будет представлена ​​там на высоком уровне. Может, и я поеду. Пока подумаю", – заявил он.

Путин сказал, что у России "очень теплые" отношения с Индонезией, и президент Джоко Видодо в разговорах обращается к нему "брат".

Ранее посол Индонезии заявил, что его страна готовится к приему Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Группы двадцати", но стороны пока не подтвердили своего участия.

Сам Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в стране и от состава участников саммита.

По данным СМИ, Белый дом во что бы то ни стало хочет предотвратить встречу Байдена и Путина на саммите G20.

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Темы: Путин
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