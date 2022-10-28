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Сили ППО збили 23 з 30 "шахедів" за два дні – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 00:16
Сили ППО збили 23 з 30 шахедів за два дні – Зеленський
Володимир Зеленський у зверненні 27 жовтня, фото ОП

За дві доби росіяни випустили по Україні 30 іранських безпілотників, 23 з яких вдалося збити.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога вглиб країни і приземлили 23 "шахеди".

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Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х59, два ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25".

Деталі: Зеленський повідомив, що загалом за час повномасштабної війни Росія здійснила по Україні 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

"Але ми боремося, будемо збивати більше", - додав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Київській області дронами-камікадзе, через це у столиці й центральних областях України запровадили жорсткіші обмеження електроенергії. 

Теми: ЗеленськийвійнаППО
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