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Росія атакувала енергетичні об'єкти Київщини дронами – в центрі України жорсткіші обмеження

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 12:46
Росія атакувала енергетичні об'єкти Київщини дронами – в центрі України жорсткіші обмеження
Дрон спричинив пожежу на об'єкті енергетики в Київській області, ДСНС

У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Київській області дронами-камікадзе, через це у столиці й центральних областях України будуть жорсткіші обмеження електроенергії. 

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голова Київської ОВА Олексій КулебаКиївська міськрадаДСНС і Yasno

Пряма мова Тимошенка: "Сьогодні вночі російські терористи знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.

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Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі".

Деталі: Тимошенко повідомив, що Офіс Володимира Зеленського працює разом із представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.

 

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що атаки на об’єкти інфраструктури у Київській області було здійснено дронами "Шахед". На ліквідації пожежі було залучено 8 одиниць техніки та 48 працівників ДСНС.

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Жертв і постраждалих немає.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що вночі ворог серйозно пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури в області і вивів із ладу низку критичних об’єктів.

За його словами, електроенергії може не бути невизначений термін, хоча фахівці працюють над відновленням системи.

Пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno повідомила, що “руйнування серйозні”, дефіцит електроенергії в столиці вже може складати 30% і “майже пів Києва може залишитися без світла".

Графіки стабілізаційних відключень у Києві та області, складені напередодні, більше не актуальні. Найближчими днями "Укренерго" буде застосовувати більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

Цьому передувало: У ніч на 27 жовтня в одній із громад Київської області було кілька влучань, удар спричинив пожежу. Крім того, сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.

УП, оновлено о 14:15
Теми: КиївКиївська областьелектроенергіявіялові відключення
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