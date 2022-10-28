Силы ПВО сбили 23 из 30 "шахедов" за два дня – Зеленский

За двое суток россияне выпустили по Украине 30 иранских беспилотников, 23 из которых удалось сбить.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "За двое суток выпущено более 30 дронов. Защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага вглубь страны и приземлили 23 "шахеда".

Кроме этого, превращены в металлолом управляемая авиационная ракета Х59, два ударных вертолета К-52 и очередной штурмовик Су-25".

Детали: Зеленский сообщил, что всего за время полномасштабной войны Россия осуществила по Украине 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

"Но мы боремся, будем сбивать больше", - добавил президент.

Что предшествовало: В ночь на 27 октября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Киевской области дронами-камикадзе, поэтому в столице и центральных областях Украины ввели более жесткие ограничения электроэнергии.