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Силы ПВО сбили 23 из 30 "шахедов" за два дня – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 28 октября 2022, 00:16
Силы ПВО сбили 23 из 30 шахедов за два дня – Зеленский
Владимир Зеленский в обращении 27 октября, фото ОП

За двое суток россияне выпустили по Украине 30 иранских беспилотников, 23 из которых удалось сбить.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "За двое суток выпущено более 30 дронов. Защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага вглубь страны и приземлили 23 "шахеда".

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Кроме этого, превращены в металлолом управляемая авиационная ракета Х59, два ударных вертолета К-52 и очередной штурмовик Су-25".

Детали: Зеленский сообщил, что всего за время полномасштабной войны Россия осуществила по Украине 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

"Но мы боремся, будем сбивать больше", - добавил президент.

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Что предшествовало: В ночь на 27 октября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Киевской области дронами-камикадзе, поэтому в столице и центральных областях Украины ввели более жесткие ограничения электроэнергии. 

Темы: ЗеленскийвойнаПВО
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