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Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 01:32
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат детально пояснив, за яких обставин в Україні оголошується повітряна тривога.

Джерело: Ігнат в ефірі Українського радіо

Деталі: Повітряна тривога вмикається у різних випадках, це робиться завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні. Тривога може бути пов’язана з ракетною атакою, скажімо, з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації ― бомбардувальники Ту-160 або Ту-195.

27 жовтня одна з тривог була пов’язана з тим, що два таких бомбардувальники, які є носіями ракет Х-101 або Х-555, вийшли на бойовий курс, звідки зазвичай завдають ударів саме цими ракетами.

Відповідно, одразу надходить оперативна інформація про те, що є висока ймовірність запуску ракет, у такому разі вмикається повітряна тривога. Ці ракети мають велику дальність польоту, понад 5500 км, тому загрожують всій території України.

Інша загроза, що була у четвер, це зліт літаків МіГ-31К. Ідеться про літак, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка теж могла бути застосована противником.

А на початку минулої доби була успішна робота української ППО, адже з 22-ї години до пів на першу ночі 27 жовтня тривала атака дронів-камікадзе, їх було збито 19 на території Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.

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Це були три великі групи дронів, що рухались у відповідних напрямках. Усі збивати не вдається, звісно, було кілька прольотів Але сьогодні чудовий результат – збито понад 85% дронів.

Іноді надходить інформація, що будуть застосовані зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300, тоді також оголошується тривога.

Так само і з реактивними системами залпового вогню: коли є інформація, що по якихось областях противник от-от застосує реактивну артилерію, також оголошується сигнал тривоги.

Тобто повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями.

Теми: повітряна тривогавійна
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