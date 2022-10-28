Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

Представитель Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат подробно объяснил, при каких обстоятельствах в Украине объявляется воздушная тревога.

Источник: Игнат в эфире Украинского радио

Детали: Воздушная тревога включается в разных случаях, это делается всегда, когда есть угроза населению, военным и всему, что есть в Украине. Тревога может быть связана с ракетной атакой, скажем, из акватории Черного или Азовского моря, или же когда вылетают самолеты стратегической авиации - бомбардировщики Ту-160 или Ту-195.

27 октября одна из тревог была связана с тем, что два таких бомбардировщика, которые являются носителями ракет Х-101 или Х-555, вышли на боевой курс, откуда обычно наносят удары именно этими ракетами.

Соответственно, сразу поступает оперативная информация о том, что есть высокая вероятность запуска ракет, в таком случае включается воздушная тревога. Эти ракеты имеют большую дальность полета, более 5500 км, поэтому угрожают всей территории Украины.

Другая угроза, которая была в четверг, это взлет самолетов МиГ-31К. Речь идет о самолете, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая тоже могла быть применена противником.

А в начале минувших суток была успешная работа украинской ПВО, ведь с 22 часов до половины первого ночи 27 октября продолжалась атака дронов-камикадзе, их было сбито 19 на территории Одесской, Николаевской и Винницкой областей.

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Это были три большие группы дронов, которые двигались в соответствующих направлениях. Все сбивать не удается, конечно, было несколько пролетов Но сегодня замечательный результат - сбито более 85% дронов.

Иногда поступает информация, что будут применены зенитные ракеты по наземным целям, например, С-300, тогда также объявляется тревога.

Так же и с реактивными системами залпового огня: когда есть информация, что по каким-то областям противник вот-вот применит реактивную артиллерию, также объявляется сигнал тревоги.

То есть воздушная тревога не всегда сопровождается нанесением ударов и разрушениями.