Авіація 16 разів вдарила по районах зосередження ворога – оперативне командування

На півдні українська авіація у відповідь на ворожі атаки завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню, рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Бериславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини. Без втрат".

Деталі: Ворожа авіація атакувала 6 разів протягом дня. У відповідь українською штурмовою та армійською авіацією завдано 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань.

Втрати ворога у живій силі – 44 окупанти.

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На додачу до ранішніх літака і гелікоптера знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.

У Бериславському районі ракетники ЗСУ утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога.

Крім того, є підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.