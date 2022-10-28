Авіація 16 разів вдарила по районах зосередження ворога – оперативне командування

На півдні українська авіація у відповідь на ворожі атаки завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

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Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню, рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Бериславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини. Без втрат".

Деталі: Ворожа авіація атакувала 6 разів протягом дня. У відповідь українською штурмовою та армійською авіацією завдано 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань.

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Втрати ворога у живій силі – 44 окупанти.

На додачу до ранішніх літака і гелікоптера знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.

У Бериславському районі ракетники ЗСУ утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога.

Крім того, є підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою.