Авиация 16 раз ударила по районам сосредоточения врага – оперативное командование
На юге украинская авиация в ответ на вражеские атаки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "Оккупанты продолжают наносить огневое поражение по позициям наших подразделений с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Артиллерийскими снарядами различного калибра и реактивными системами залпового огня, рашисты обстреливали территориальные общины в Баштанском районе Николаевщины, в Бериславском районе Херсонщины, в Никопольском Днепропетровщины. Без потерь".
Детали: Вражеская авиация атаковала 6 раз в течение дня. В ответ украинской штурмовой и армейской авиацией нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение боевого дня выполнено около 130 огневых задач.
Потери врага в живой силе - 44 оккупанта.
В дополнение к утренним самолету и вертолету уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы авто-бронетехники.
В Бериславском районе ракетчики ВСУ утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага.
Кроме того, есть подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.