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Авиация 16 раз ударила по районам сосредоточения врага – оперативное командование

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 02:41
иллюстративное фото Командования Воздушных Сил ВСУ

На юге украинская авиация в ответ на вражеские атаки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Оккупанты продолжают наносить огневое поражение по позициям наших подразделений с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Артиллерийскими снарядами различного калибра и реактивными системами залпового огня, рашисты обстреливали территориальные общины в Баштанском районе Николаевщины, в Бериславском районе Херсонщины, в Никопольском Днепропетровщины. Без потерь".

Детали: Вражеская авиация атаковала 6 раз в течение дня. В ответ украинской штурмовой и армейской авиацией нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение боевого дня выполнено около 130 огневых задач.

Потери врага в живой силе - 44 оккупанта.

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В дополнение к утренним самолету и вертолету уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы авто-бронетехники.

В Бериславском районе ракетчики ВСУ утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага.

Кроме того, есть подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

Темы: войнаВооруженные силы
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