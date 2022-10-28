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Росіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "Градів" і важкої артилерії

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 07:48
Росіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з Градів і важкої артилерії
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

Російські загарбники всю ніч обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина…

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Росіяни накрили  вогнем три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Людей не зачепило".

Деталі: Як повідомляє Резніченко, у Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1000 родин. Енергетики уже стали до відновлення.

"В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та минулося без обстрілів" – підсумував Резніченко.

 
 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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