Росіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "Градів" і важкої артилерії

Російські загарбники всю ніч обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина…

Росіяни накрили вогнем три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Людей не зачепило".

Деталі: Як повідомляє Резніченко, у Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1000 родин. Енергетики уже стали до відновлення.

ВІДЕО ДНЯ

"В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та минулося без обстрілів" – підсумував Резніченко.