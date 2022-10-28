Россияне всю ночь били по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии
Российские захватчики всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина...
Россияне накрыли огнем три громады - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую.
Людей не задело".
Детали: Как сообщает Резниченко, в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач.
В Червоногригорьевской громаде изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.
"В других районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без обстрелов", - подытожил Резниченко.