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Россияне всю ночь били по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 07:48
последствия обстрелов, фото с тг Резниченко

Российские захватчики всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина...

Россияне накрыли огнем три громады - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую.

Людей не задело".

Детали: Как сообщает Резниченко, в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач.

В Червоногригорьевской громаде изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.

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"В других районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без обстрелов", - подытожил Резниченко.

 
 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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