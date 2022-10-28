Россияне всю ночь били по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии

Российские захватчики всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина...

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Россияне накрыли огнем три громады - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую.

Людей не задело".

Детали: Как сообщает Резниченко, в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач.

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В Червоногригорьевской громаде изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.

"В других районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без обстрелов", - подытожил Резниченко.