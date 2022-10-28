Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне всю ночь били по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 07:48
Россияне всю ночь били по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии
последствия обстрелов, фото с тг Резниченко

Российские захватчики всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Всю ночь от российских "Градов" и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина...

Реклама:

Россияне накрыли огнем три громады - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую.

Людей не задело".

Детали: Как сообщает Резниченко, в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередач.

ВИДЕО ДНЯ

В Червоногригорьевской громаде изуродованы дачные дома и электросети. Без электричества почти 1000 семей. Энергетики уже приступили к восстановлению.

"В других районах ночь прошла под звуки сирены, но обошлось без обстрелов", - подытожил Резниченко.

 
 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: