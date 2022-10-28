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ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 08:47

Представник Організації Об’єднаних Націй з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради безпеки із закликом розслідувати "військову біологічну діяльність" США в Україні.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є "чистою вигадкою без будь-яких доказів", заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. 

Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.

Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо також заявив, що ООН "не знає" про будь-яку програму біологічної зброї в Україні.

Ебо сказав, що його попередник Ізумі Накаміцу інформував Раду безпеки в березні та знову в травні з цього приводу, і ООН не відомо про такі програми біологічної зброї. 

Він також сказав, що Організація Об’єднаних Націй не має ні мандату, ні технічних можливостей для розслідування цієї заяви.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • РФ надіслала Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо створення комісії для розслідування "діяльності біолабораторій США в Україні", а також скаргу щодо такої діяльності.
  • Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Росія вимагає засідань Радбезу ООН з метою поширювати свою пропаганду та дезінформацію, а також готує провокації із застосуванням біологічних речовин.

Теми: ООНРосіяпропагандазброя
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