ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні
Представник Організації Об’єднаних Націй з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради безпеки із закликом розслідувати "військову біологічну діяльність" США в Україні.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є "чистою вигадкою без будь-яких доказів", заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки.
Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.
Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо також заявив, що ООН "не знає" про будь-яку програму біологічної зброї в Україні.
Ебо сказав, що його попередник Ізумі Накаміцу інформував Раду безпеки в березні та знову в травні з цього приводу, і ООН не відомо про такі програми біологічної зброї.
Він також сказав, що Організація Об’єднаних Націй не має ні мандату, ні технічних можливостей для розслідування цієї заяви.
Передісторія:
- РФ надіслала Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо створення комісії для розслідування "діяльності біолабораторій США в Україні", а також скаргу щодо такої діяльності.
- Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Росія вимагає засідань Радбезу ООН з метою поширювати свою пропаганду та дезінформацію, а також готує провокації із застосуванням біологічних речовин.